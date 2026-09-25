Giornate Europee del Patrimonio, le iniziative all'Archivio di Stato Previste due aperture straordinarie sabato e domenica

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, l'Archivio di Stato di Salerno effettuerà due aperture straordinarie, sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 9.00 alle 13.00.

Nel corso delle due giornate, nel Salone delle Esposizioni, nella Cappella San Ludovico e nel Salone Bilotti sarà visitabile la mostra: “Cose di pazzi. Memorie di vite poi recluse”: un percorso che invita a riflettere sulle storie individuali e sulla memoria delle persone attraverso gli effetti personali esposti.

A completare il programma, domenica 27 settembre, alle ore 11.00, presso il Salone Bilotti, si terrà il recital pianistico di Alessandro Amendola.

L’apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Salerno rappresenta così un’occasione per avvicinarsi alle fonti documentarie e alle molteplici forme attraverso cui il patrimonio culturale contribuisce a raccontare la storia e le vicende delle comunità e delle persone.