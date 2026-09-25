Salernitana, summit in Prefettura sul nuovo campo Volpe: le valutazioni In attesa del via libera governativo, si ragiona sul futuro impianto e sui vari servizi

I restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe restano centrali nel programma politico della città di Salerno. Per l’avvio dei lavori si attende l’ufficialità del finanziamento. A fine mese è in programma una riunione decisiva del Cipess, preannunciata nei giorni scorsi dal sottosegretario al Mit e senatore salernitano di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone. Intanto, qualcosa si muove. L’attenzione è rivolta al campo Volpe. Ieri mattina la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha valutato gli elaborati del “campo alternativo” da 12mila posti, destinato a ospitare le gare interne della Salernitana durante i due anni di chiusura dello stadio Arechi.

Valutazioni sul settore ospiti

Al centro del dibattito in Prefettura si è analizzata anche la situazione dell’eventuale settore ospiti. Inizialmente, il progetto prevedeva una richiesta di deroga alla FIGC per l’assenza di tale settore, giustificata dalla natura provvisoria dell’impianto. Come riporta “La Città di Salerno”, nel corso dell’incontro è stata avanzata l’ipotesi di destinare circa 800 posti ai tifosi avversari (poco meno del 7% dei 12.000 totali). Per la viabilità, si ipotizza l’utilizzo dell’attuale area di sosta dell’Arechi per entrambe le tifoserie, tracciando poi percorsi separati per raggiungere l’impianto.