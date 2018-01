Furto a scuola: portati via pc e attrezzature per 20mila euro Alla riapertura dopo le vacanze natalizie l'amara scoperta

Brutto rientro a scuola nell'istituto Samuele Falco di Scafati. Il personale scolastico alla riapertura si è reso conto del fatto che durante la chiusura per le festività natalizie malviventi si siano introdotti nel plesso per portare via pc, computer e strumenti musicali per un valore di 20mila euro.

Dai primi rilievi dei carabinieri i ladri sarebbero entrati dalle finestre per poi accedere al laboratorio di informatica e portare via 16 computer, proiettori e chitarre elettriche usate dagli studenti durante i corsi di musica.

Il materiale era stato comprato con i fondi comunitari. Ora i militari sono alla ricerca della banda che ha messo a segno il furto.

S.B.