"Politiche sociali e affidamenti sospetti" La denuncia dell’ex consigliere comunale Angelo Matrone

Commissariare il Piano di Zona S1-02 che vede Scafati come Comune capofila. La richiesta arriva da Angelo Matrone “alla luce degli affidamenti diretti poco trasparenti che stanno portando il Coordinamento a spendere ingenti somme di denaro dei contribuenti” precisa in una nota. "L'assessore regionale alle Politiche sociali, Lucia Fortini, e la dirigente di settore a Palazzo Santa Lucia, Fortunata Caragliano, intervengano subito", ha detto Matrone.

"In questi giorni si fa un gran parlare delle somme spese per affidamenti che nulla hanno a che fare con i servizi da erogare ai cittadini. A cosa serve comunicare quello che si fa se poi manca la programmazione da erogare alle comunità di Corbara, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino e Scafati? Lo ritengo un paradosso e per questo la politica deve intervenire, raccogliendo il grido d'allarme di altri amministratori pubblici che, nei mesi scorsi, avevano denunciato le tante anomalie all'interno del Piano di Zona S1-02".?Per Matrone il commissariamento del Piano di Zona non deve essere vista come una sconfitta, ma come un’opportunità da cui ripartire.

“Possiamo avere anche le eccellenze migliori del settore, ma se hanno problemi giudiziari legati al lavoro che svolgono, c’è bisogno che si facciano da parte”, ha detto. Siccome in questo momento è in atto un corto circuito istituzionale sulla questione, credo che non ci sia altra scelta che ripartire da zero e tornare a parlare davvero di assistenza agli anziani, servizi a domicilio e pacchi alimentari per i meno indigenti. Le politiche sociali sono una cosa seria e non il ginepraio di chi pensa che si possa fare cassa sulle spalle dei cittadini”.

S.B.