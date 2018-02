Partiti i lavori alla frazione Santa Lucia In zona si sono verificati diversi incidenti stradali anche gravi

Sono iniziati i lavori in via Arti e Mestieri che riconfigureranno la rotatoria esistente all’intersezione di via Giuseppe Vitale, alla frazione Santa Lucia, da sempre un punto critico della circolazione stradale della città dove si sono verificati incidenti con anche gravi conseguenze.

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria che garantirà sicurezza e fluidità del traffico veicolare in una zona molto trafficata.

I lavori prevedono l’adeguamento dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e dell’impianto di pubblica illuminazione, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, la ricollocazione della statua votiva di Padre Pio (esterna all’intersezione) con la realizzazione di una piccola piazzetta, sarà, inoltre, rifatta la segnaletica orizzontale e verticale, realizzati percorsi tattili per ipovedenti e installati bande sonore per il miglioramento della sicurezza pedonale e veicolare in uno dei punti di maggiore criticità della rete stradale cavese.

Inoltre, saranno realizzati anche i lavori di collettamento degli impianti fognari di circa 50 famiglie che potranno collegarsi alla rete fognaria.

L’intervento, rientra nei progetti finanziati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, nel 2013, per un importo complessivo di 954.150,84 di cui 300 mila finanziati dalla Ragione Campania e 654.150,84 dal Bilancio comunale e che comprendono anche i lavori conclusi de rifacimento della rotatoria in viale Marconi, all’intersezione con via Talamo e quelli in fase conclusiva in via Cimitero all’intersezione con corso Palatucci, uno degli snodi principali di accesso alla città.

“Con questo lavoro – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore – completiamo i tre progetti che si aspettava di realizzare dal 2013 e continuiamo nella più generale opera di riqualificazione urbana della città, in termini di messa in sicurezza, viabilità e decoro”.

S.B.