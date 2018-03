Nuova allerta: scuole chiuse anche domani Lo ha disposto il sindaco di Cava de' Tirreni Servalli

A seguito dell’ultimo bollettino di allerta diramato oggi pomeriggio dal SORU (Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile) e della riunione del COC (Centro Operativo Comunale), il Sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli ha emesso l’Ordinanza n. 80 del 28 febbraio 2018, di chiusura di tutte le scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché di tutti i servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Cava de' Tirreni anche per giovedì 1 marzo 2018.

L’avviso regionale di allerta emesso dalla sala operativa regionale SORU in data 28.2.2018, prevede condizioni meteorologiche avverse dalle ore 20,00 di oggi mercoledì 28 febbraio e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 12,00 di giovedì 1 ° marzo, con precipitazioni prevalentemente nevose anche a quote di pianura e gelate che interesseranno tutte le quote durante la notte.

S.B.