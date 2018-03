Bomba da mortaio tra i boschi: il ritrovamento in montagna L'ordigno è stato fatto brillare: era a poca distanza dalle antenne di telecomunicazione

Le montagna del territorio salernitano continuano a riservare sorprese post belliche. Un gruppo di escursionisti ha infatti trovato un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale. La scoperta è stata fatta sul sentiero tra Contrapone e Monte Sant'Angelo. A quanto pare, si tratta di una bomba da mortaio inesplosa. L'ordigno non è molto distante daio tralicci delle telecomunicazioni e dalle antenne che si trovano proprio sull'altura. Gli attivisti del gruppo "Amici di Monte Finestra" hanno prontamente allertato i carabinieri della Compagnia di Amalfi che, insieme agli artificieri di Salerno, hanno fatto brillare la bomba. E' molto probabile che l'esplosivo sia tornato alla luce o in seguito a qualche smottamento per via delle piogge intense dei giorni scorsi o per gli incendi che l'estate scorsa hanno bruciato diversi ettari di bosco anche nei dintorni di Cava de' Tirreni.

GbL