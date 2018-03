Giornata per la Sensibilizzazione dell'Autismo Il comune di tinge di blu

Il comune di Cava de' Tirreni si tinge di blu e aderisce alla Giornata Internazionale per la Consapevolezza e la Sensibilizzazione dell’Autismo. In occasione del “Blue day”, su proposta dell’associazione “Il Grillo e la Coccinella”, da venerdì 30 marzo 2018 a lunedì 2 aprile 2018, la facciata di Palazzo di Città e la fontana presso l’ingresso laterale del Comune, saranno illuminati di blu.

Il 2 aprile si commemora il “Blue day”, la giornata blu, in quanto in moltissime città del mondo, grandi e piccole, palazzi, monumenti e strutture di rilievo locale vengono illuminati con luci blu, candele e/o palloncini per dare risalto all’iniziativa.

Lunedì 2 aprile, in piazza Vittorio Emanuele III, è prevista anche l’animazione per bambini, offerta dall’associazione Rosso Coccinella.

“Non c’è stato un attimo di titubanza – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Enrico Polichetti - circa la nostra adesione alla proposta formulataci dall’associazione “Il Grillo e la Coccinella”. Questo a testimonianza della nostra vicinanza e solidarietà verso le persone affette da autismo e verso chi si prodiga per un miglioramento della qualità della vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie”.

