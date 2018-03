Via libera ai concorsi, arrivano 14 nuovi vigili urbani Il comando intitolato ad Eraldo Petrillo. Sindaco e assessore: "Obiettivo sicurezza"

Il sindaco Vincenzo Servalli, insieme al nuovo comandante Saverio Valio e al neo assessore alla polizia locale, Giovanni Del Vecchio, entrambi nominati da pochi giorni, ha incontrato l’intero Corpo presso il comando di via Ido Longo che sarà dedicato, ha annunciato il primo cittadino, ad Eraldo Petrillo, storico ed indimenticato comandante dei vigili urbani cavesi, scomparso da poche settimane.

“La nostra polizia locale – afferma il sindaco Servalli – è sempre stata il punto di riferimento dei cittadini ed un orgoglio della nostra città per essere tra le più antiche d’Italia, peraltro, quest’anno festeggia i 190 anni dalla sua costituzione. Oggi, finalmente, abbiamo potuto completare l’organigramma e abbiamo anche previsto ulteriori 14 agenti che saranno selezionati con i nuovi concorsi banditi. Mi auguro e ne sono certo, che il nuovo assetto produrrà i risultati che la città attende, in termini di servizi e di presenza sul territorio”. L’incontro è stato anche l’occasione per lo scambio di auguri pasquali a cui ha partecipato anche il cappellano del Corpo, don Rosario Sessa.

“Sarò un assessore molto presente – afferma Giovanni Del Vecchio – qui al comando ho il mio ufficio e con il comandate, il vice e tutto il personale ci impegneremo ancor di più per ottenere sempre maggiori risultati in termini di sicurezza, grazie anche alla più capillare rete di videosorveglianza che abbiamo realizzato e una migliore organizzazione”, le sue prime parole dopo la nomina nella giunta metelliana.

L'obiettivo è garantire dunque un controllo capillare sul territorio cittadino. Da un lato attraverso la polizia locale, dall'altro facendo ricorso alla tecnologia con l'instalalzione - annunciata nei giorni - di decine di videocamere di sorveglianza che fanno di Cava de' Tirreni uno dei centri più controllati della regione.

GbL