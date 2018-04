FOTO | Incivili di Pasquetta, volontari ripuliscono montagna Quindici buste piene di rifiuti, la denuncia di Spazio Pueblo: "Situazione mortificante"

Per il secondo anno lo "Spazio Pueblo" con la collaborazione di Greenpeace Gruppo Locale Salerno ha effettuato la pulizia post-pasquetta del Sambuco, località raggiungibile dalla Badia di Cava de’Tirreni. "Non mostriamo la foto di come abbiamo trovato il Sambuco appena arrivati. E' davvero mortificante vedere ancora situazioni del genere nonostante gli ammonimenti che abbiamo fatto durante la pasquetta ai "gruppetti" che abbiamo incontrato. Ci rende felici il fatto che quest'anno siano aumentate le unità che ci hanno dato una mano a pulire contattandoci privatamente sulla nostra pagina Facebook a dimostrazione che chi sporca le montagne è solo una piccola minoranza": così i volontari commentano lo scempio che si sono trovati di fronte. E, purtroppo, non è una novità.

"Oggi abbiamo riempito più di quindici buste, quasi il doppio dell'anno scorso. Forse complici le belle giornate degli ultimi giorni. Ribadiamo che consumare troppa plastica non fa bene all'ambiente - spiegano gli attivisti di Spazio Pueblo - . Purtroppo non basta riportare la spazzatura ai cassonetti di inizio sentiero. Bisogna portare posate, bicchieri e piatti personalmente da casa. E' davvero semplice e ci auguriamo che prima o poi le persone che ci hanno riservato queste “sorprese” ne prendano consapevolezza. Ci sembra opportuno però ribadire che noi non siamo volontari, facciamo la pulizia perchè amiamo la montagna. È solo tramite l'autorganizzazione e la rivendicazione politica della pretesa di tutte le azioni possibili da parte degli organi competenti per il rispetto e la cura dei nostri territori che possiamo presidiare e mantenere le montagne completamente verdi. Difendiamo la montagna. Custodiamone i segreti", il monito dell'associazione, che ha invitato cittadini e turisti ad un uso più consapevole e soprattutto più amico dell'ambiente delle bellezze del territorio.

GbL