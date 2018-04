Avvelenati e uccisi sei cuccioli: intervengano le istituzioni L'appello di un cittadino: si cerchi di arginare il fenomeno

Sei cuccioli di cane sono morti dopo essere stati avvelenati a Monte San Giacomo: i cagnolini sono stati trovati in un casolare abbandonato in località Accio-Pedale, in fin di vita. A trovarli è stato un cittadino del posto Angelo Caporrino, che con i vigili urbani e i carabinieri ha trasportato gli animali agonizzanti in una clinica veterinaria di Sala Consilina.

I cuccioli, però, dopo qualche ora sono morti. Molto probabilmente hanno ingerito da una ciotola del "lumachicida", ovvero veleno di colore bluastro utilizzato per allontanare le lumache dagli ortaggi, appositamente lasciato nel casolare. Anche la madre dei piccoli,c he avevano circa un mese, ha ingerito il veleno ma si è salvata perché è riuscita subito ad abbeverarsi. "Mi appello alla sensibilità delle competenti - ha detto Angelo Caporrino - istituzioni perché intervengano per arginare il fenomeno dell'avvelenamento dei cani randagi nel Vallo di Diano".

S.B.