Vertenza Polizia municipale di Scafati, si va verso l’intesa I sindacalisti della Csa: “Abbiamo ottenuto la liquidazione delle performance del 2016"

Intesa quasi trovata tra i sindacati e la parte pubblica impegnati nella vertenza legata ai dipendenti del Comune di Scafati. Ieri mattina Angelo Rispoli, segretario della Csa provinciale, insieme al delegato scafatese della sigla di categoria, Pasqualino Carbone, ha preso parte all’incontro tenutosi in Prefettura, a Salerno, con gli altri sindacati e alcuni rappresentanti dell’Ente.

“Abbiamo ottenuto la liquidazione delle performance del 2016 per i dipendenti al 50% entro il 30 maggio. La restante parte invece sarà versato entro il prossimo 30 giugno insieme alla quota del 2017”, ha detto Rispoli. “Speriamo che il dialogo possa continuare anche per quanto riguarda le spettanze del 2018. L’incontro ci ha soddisfatto, anche perché siamo venuti a conoscenza che le visite mediche per gli agenti della Municipale sono state tutte espletate.

Inoltre, garanzie ci sono state date sull’arrivo delle nuove divise per i poliziotti. Siamo soddisfatti che il prefetto Giorgio Manari, capo della Commissione straordinaria, si sia preoccupato personalmente, insieme al comandante Giovanni Forgione, di trovare un’intesa con i lavoratori”.

Dello stesso avviso anche il delegato Csa del Comune di Scafati, Pasqualino Carbone. “Questa apertura è un segnale positivo. Ora, entro i prossimi giorni, ci auguriamo di veder rispettati gli impegni presi in Prefettura. Certo, dispiace che non ci sia stato un confronto così produttivo quando lo abbiamo chiesto alcune settimane fa”.

S.B.