Corso per ispettori ambientali: ecco come partecipare E' gratuito: il materiale messo a disposizione dal comune

E’ stato pubblicato l’avviso per la partecipazione al corso per aspiranti Ispettori Ambientali comunali volontari.

Entro le ore 13.00 di lunedì 7 maggio dovranno pervenire le richieste per partecipare al corso e acquisire le competenze per svolgere le mansioni di controllo del territorio con specifiche competenze di vigilanza ambientale, successivamente, se idonei, il decreto di nomina da parte del Sindaco Servalli di Ispettore Ambientale Volontario che nell’espletamento della propria attività hanno la qualifica di pubblico ufficiale.

Il corso di formazione è gratuito, il Comune metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso che ha durata di 40 ore e sarà tenuto da personale comunale, avente competenza in materia ambientale, da appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e/o da soggetti esterni esperti in materia ambientale.

Il bando, le modalità di presentazione e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.cittadicava.it.

S.B.