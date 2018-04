Il sindaco incontra le frazioni e i cittadini Sono partiti gli appuntamenti con i residenti

Si è svolto ieri sera, con inizio alle 19.00, presso la sede dell’Associazione Alema alla frazione Marini, il primo degli incontri de “Il Sindaco incontra le Frazioni”, rivolto ai cittadini di Alessia, Arcara, Dupino, Marini, Santi Quaranta. All’incontro, hanno partecipato, oltre al Sindaco Vincenzo Servalli, anche il vicesindaco, Enrico Polichetti, gli assessori Nunzio Senatore e Barbara Mauro, i consiglieri, Anna Padovano Sorrentino, Francesca Brunetto, Franco Manzo, Luca Narbone.

Folta la partecipazione dei residenti cha hanno posto all’attenzione del sindaco, diverse problematiche, tra le quali la scuola, la condizione delle strade, i rifiuti, il diserbo e verde pubblico, le fogne, la manutenzione dei luoghi pubblici, la poca presenza della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine.

“Sono molto soddisfatto dell’incontro – afferma il Sindaco Servalli – e ringrazio tutti i partecipanti per l’accoglienza e per aver dimostrato di essere veramente cittadini virtuosi, che amano la loro città e il loro borgo. Abbiamo iniziato dalle frazioni del versante sud est perché sono tra quelle più lontane dal centro a cui dobbiamo far sentire maggiormente la presenza dell’amministrazione.

Siamo venuti soprattutto per ascoltare, per valutare insieme quali soluzioni possiamo adottare per risolvere i piccoli grandi problemi di queste bellissime frazioni, ma soprattutto perché vogliamo stringere, ancor di più, un rapporto diretto con tutte le comunità alle quali vogliamo dedicare ogni sforzo possibile per migliorare le condizioni di vita e i servizi.

Ci sono cose che possiamo fare in tempi brevi, come rafforzare la manutenzione ordinaria, altre che hanno bisogno di finanziamenti come la questione delle fogne, per le quali abbiamo candidato i progetti che abbiamo realizzato, ai finanziamenti regionali”.

Prossimamente, fanno sapere dall'ente, saranno programmati ulteriori appuntamenti de “Il Sindaco incontra le Frazioni” per ascoltare e programmare interventi su tutto il territorio comunale.

S.B.