Stadio: al lavoro per le Universiadi e la Cavese “Stiamo lavorando per il ripescaggio in Lega Pro”

Si è tenuto, ieri pomeriggio, un tavolo tecnico sui lavori da effettuare allo Stadio Simonetta Lamberti, per lo svolgimento delle gare di calcio per le Universiadi 2019 e per gli adeguamenti necessari all’eventuale ripescaggio nella Lega Pro della Cavese Calcio.

Al tavolo, presieduto dal vicesindaco Enrico Polichetti, hanno partecipato i tecnici comunali responsabili dei lavori pubblici e una folta delegazione della società Cavese Calcio, per una dettagliata analisi del progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale e che aspetta solo l’indizione dei relativi bandi da parte del Coni, responsabile dell’organizzazione delle Universiadi. I lavori previsti, hanno spiegato i tecnici, non solo consegneranno lo stadio pronto per ospitare le delegazioni straniere che dovranno gareggiare a Cava de’ Tirreni, ma anche un impianto con le certificazioni in regola per consentire lo svolgimento del campionato di Serie Pro.

I vertici della Cavese Calcio, infatti, hanno palesato l’intenzione di chiedere alla Lega Pro di valutare la partecipazione al prossimo campionato di serie superiore.“Siamo uno dei pochi comuni campani – afferma il vice vicesindaco Polichetti – che hanno già da tempo tutto pronto per i lavori strutturali per ospitare le universiadi e l’amministrazione Servalli ha anche previsto un ulteriore finanziamento di 400 mila euro che vanno ad aggiungersi ai 950 mila già finanziati dalla regione. Dopo decenni, quindi, avremo lo stadio Simonetta Lamberti, ristrutturato sia per quanto riguarda l’accoglienza e i servizi dedicati agli atleti, che per gli spettatori. Stiamo anche lavorando per ottenere tutto le certificazioni necessarie per fare in modo che la Cavese possa richiedere il ripescaggio alla Lega Pro”.

S.B.