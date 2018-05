Polo scolastico fermo, Scafati Arancione annuncia flash mob Sensibilizzare la commissione straordinaria del Comune

«Il Polo scolastico è fermo al palo e gli sport minori a Scafati non hanno più una casa. Il tutto, a causa delle mancanze della precedente amministrazione comunale». L’affondo arriva da Scafati Arancione, che annuncia una nuova iniziativa, sotto forma di flash mob, per mettere in risalto il problema delle “grandi incompiute”.

In particolare, il progetto del Polo scolastico di via Oberdan, che risulta tuttora in fase di stallo, con un futuro a dir poco incerto per quanto riguarda i tempi per la ripresa dei lavori. Una situazione che penalizza le associazioni del territorio e soprattutto gli appassionati di sport minori, costretti in molti casi a spostarsi altrove per dare libero sfogo alle proprie passioni.

«Parliamo ad esempio della pallamano, del calcio a cinque e del tennis – spiega Francesco Carotenuto di Scafati Arancione – Si tratta di sport che a Scafati hanno avuto una loro storia: nella pallamano sono stati vinti degli scudetti, la Real Scafati disputò all’epoca i playoff di serie B di calcio a cinque, ma da quando il PalaOberdan è inutilizzabile le cose sono cambiate in negativo. Quanto al tennis, mancano i campetti e i pochi che abbiamo sono in condizioni precarie. Chi vuole praticare il suo sport preferito è costretto ad andare a Boscoreale».

