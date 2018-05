Soggiorno climatico per diversamente abili Approvato l'avviso pubblico, ecco come partecipare

E’ stato pubblicato ieri, 26 maggio, l’avviso pubblico per il soggiorno climatico marino di 20 persone diversamente abili, con 20 accompagnatori. La località prescelta è Praia a Mare, presso la struttura alberghiera Borgo di Fiuzzi Resort & SPA. Il periodo prescelto parte dal 17 giugno fino al 24 giugno 2018.

I cittadini interessati potranno scaricare il modello di domanda dal sito dell’Ente oppure recarsi presso l’ufficio di segretariato del Servizio Politiche Sociali, in Via Libroia, negli orari di apertura al pubblico. Le domande dovranno essere consegnate entro il 5 giugno. Soddisfatto l’assessore alle Politiche Sociali Gianfranco Trotta, che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“E’ una scelta ricorrente della nostra amministrazione, un’iniziativa già realizzata negli anni addietro. Il soggiorno climatico lo scorso anno fu una delle prime scelte del mio assessorato, quest’anno lo abbiamo programmato in anticipo rispetto al passato.

Il periodo prescelto è giugno ed è stata individuata una struttura che ha tutti i requisiti per un soggiorno confortevole per i nostri concittadini. Ci tengo a ribadire che l’attenzione verso i soggetti diversamente abili da parte nostra è massima, lo dimostra la riapertura del Centro di Via Loria che sta funzionando benissimo. Inoltre il dialogo con le famiglie è sempre aperto e siamo sempre disponibili a raccogliere suggerimenti da chi vive situazioni delicate per migliorare i servizi che offriamo”.

