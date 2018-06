Spari in città, la proposta di Scafati Arancione Il monito di Francesco Carotenuto: “Inaccettabile quanto accaduto a San Pietro"

«Ancora una volta la mia San Pietro diventa teatro di un grave fatto di cronaca». Sono le parole di Francesco Carotenuto, del gruppo Scafati Arancione, che commenta con amarezza i fatti accaduti nella popolosa frazione scafatese in cui una sparatoria ha causato il ferimento di una persona.

«Da tempo chiediamo che la questione sicurezza sia al centro del dibattito e dell’impegno amministrativo dei vertici di Palazzo Mayer – prosegue Carotenuto – Purtroppo l’immagine del nostro Comune, negli ultimi anni, è stata continuamente compromessa dagli episodi di criminalità.

Rinnovo la mia fiducia nelle forze dell’ordine, affinché facciano chiarezza, e li ringrazio per il loro impegno al servizio dei cittadini. E’ però il momento di adottare provvedimenti drastici: come Scafati Arancione, rilanciamo la proposta di un presidio dei vigili urbani a San Pietro, in una zona nevralgica del territorio che necessita di un monitoraggio costante per evitare che episodi del genere si ripetano».

S.B.