Pioggia e vento intensi: allertata la protezione civile Vigilerà sul territorio comunale

La Sala Operativa Regionale Unificata ha diramato un avviso di criticità giallo (ordinaria) in previsione di fenomeni meteorologici a partire dalle 6 di domani giovedì 14 giugno e per le successive 18 ore.

Su disposizione del sindaco Vincenzo Servalli, come previsto dalle procedure del piano comunale di emergenza, è stata attivata la Protezione Civile comunale per effettuare la vigilanza sul territorio comunale.

In relazione alla previsione di venti con possibili raffiche nei temporali, è stata disposta la vigilanza delle aree alberate a verde pubblico e delle strutture soggette a sollecitazioni dei venti, si invitano i proprietari, locali ed esercizi pubblici di mettere in sicurezza e controllare la tenuta di dehors, gazebo, ombrelloni e coperture similari, fanno sapere dall'ente in una nota.

La protezione Civile comunale provvederà al controllo del regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane, al controllo dei versanti con particolare fragilità per la possibilità di trasporto a valle, per effetto di ruscellamenti superficiali, di materiale solido.

Inoltre, è stato disposto il controllo delle aree a rischio idrogeologico, individuate nei P.S.A.I. delle Autorità di Bacino, delle zone depresse del territorio, dei sottopassi stradali, dei luoghi e della rete stradale prossima agli impluvi, canali e corsi d’acqua per possibili allagamenti, dei versanti incombenti sulla viabilità e su insediamenti abitativi, per il possibile trasporto a valle di materiale solido o fango per effetto di dilavamenti superficiali profondi.

S.B.