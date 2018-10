Il prefetto di Salerno Russo in visita a Scafati Ha incontrato i componenti della commissione straordinaria che gestisce il comune

Questa mattina il Prefetto di Salerno Francesco Russo si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Scafati per incontrare i componenti della commissione straordinaria che gestisce il comune dal febbraio 2017 a seguito del provvedimento di scioglimento disposto per infiltrazioni mafiose.

Il Prefetto si è a lungo intrattenuto con i tre commissari e con i loro più stretti collaboratori. Nel corso della riunione sono stati indicate le azioni poste in essere a partire della data d’insediamento della commissione e sono state esposte le maggiori criticità affrontate ed i progetti realizzati e quelli di prossima realizzazione, prima dell’appuntamento del ritorno al voto del prossimo anno.

Il Prefetto ha espresso il più vivo ringraziamento per il proficuo e concreto lavoro che la Commissione ha fatto e sta facendo per la riaffermazione della legalità dopo la decisione che ha condotto allo scioglimento dell’ente.

Il Prefetto ha voluto anche manifestare vicinanza a quanti, Commissari in primis, si stanno prodigando per lasciare ai futuri amministratori – eletti dalla cittadinanza - una macchina amministrativa pienamente funzionante, ma al contempo con un bilancio risanato, nel rispetto delle regole.

Dopo la visita in Comune il Prefetto Russo ha visitato il comando Tenenza dei Carabinieri ed il comando Compagnia della Guardia di Finanza, incontrando i locali vertici militari ed il personale impegnato quotidianamente in quel territorio della Provincia.

S.B.