Puliamo il mondo fa tappa sulla SP129 Croce-Pellezzano Volontari al lavoro sull'arteria tra i Comuni di Cava de’ Terreni e Pellezzano

Il messaggio del rispetto dell’ambiente e della cura del territorio passa attraverso la collaborazione tra la Provincia di Salerno, i Comuni di Cava de’ Tirreni e Pellezzano e l’iniziativa di Legambiente ‘Puliamo il mondo’, importante appuntamento di volontariato ambientale. La Strada Provinciale 129, arteria di collegamento tra i Comuni di Cava de’ Terreni e Pellezzano, sabato 13 ottobre 2018 diventa teatro di molteplici attività di tutela degli spazi pubblici. La Provincia di Salerno e i due Comuni mettono in campo le tre società di servizi, Arechi Multiservice, Metellia Servizi s.r.l. e Pellezzano Servizi, al fine di realizzare un intervento straordinario di pulizia delle aree verdi a ridosso della strada. Il Circolo Legambiente “Terra Metelliana” guiderà una schiera di cittadini volontari che supporteranno le attività di pulizia, mentre nella piazzetta della frazione di Croce si svolgeranno attività di sensibilizzazione ambientale con i bambini delle scuole del territorio. Coinvolti anche gli operai idraulico-forestali della Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti - e della Comunità Montana Irno-Solofrana per le attività di sfalcio erba e pulizia delle cunette.

Il lavoro di recupero e sgombero delle aree dai rifiuti può contare anche sulla partecipazione attiva dei volontari della Protezione Civile dei due Comuni. Alla rimozione di rifiuti speciali e pericolosi, collabora l’impresa RES.ECO, società specializzata nella raccolta di rifiuti speciali, che riveste il ruolo di sponsor dell’evento insieme alla Cartesar di Pellezzano. Alla manifestazione parteciperanno inoltre le aziende cavesi Power Tech, IMA abrasivi, Cantalupo, Emmeffeci, Farmacia del Duomo, Anni60 Produzioni e Mercatino dell’usato. I gruppi di lavoro - uno per il Comune di Cava e uno per il Comune di Pellezzano - partono rispettivamente dalla Piazzetta di Croce di Cava alle ore 9:30 e dal Parco San Giovanni di Pellezzano alle ore 8.30, per proseguire ciascuno lungo la statale, ripulendone il tratto di propria competenza, fino a convergere sul punto di confine dei due Comuni. L'iniziativa punta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ad riappropriarsi del territorio e a tenere alta l’attenzione delle Forze dell'Ordine in merito alla problematica dello sversamento illegale di rifiuti, molto sentita nella zona interessata.

S.B.