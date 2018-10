Ravello: al via il Progetto "La Periferia al Centro" Interventi di manutenzione sulle strade pedonali

Al via a Ravello i lavori di risistemazione di altre due strade pedonali che risultano in più punti dissestate, rappresentando per questo un pericolo per quanti le attraversano.

L'intervento, nello specifico, consisterà nella manutenzione della pavimentazione stradale in pietrame mediante rifacimento della listellatura, e sarà eseguito in via Monte Brusara e in via Lacco (zona monte) dove sono presenti una serie di criticità oltre a evidenti avvallamenti soprattutto in corrispondenza dei pozzetti e delle caditoie disposti lungo la sede stradale.

Tale intervento, finalizzato ad armonizzare l’intero territorio, rientra anch’esso nel più ampio obiettivo strategico “La Periferia al Centro” e si è reso necessario per rendere più agevolmente fruibili quei percorsi pedonali attualmente dissestati a causa di pregressi attività di scavo per la predisposizione e la manutenzione dei sottoservizi esistenti ma anche di lavori eseguiti agli immobili disposti lungo la strada.

Tutto questo, con le recenti abbondanti piogge, ha contribuito al dissesto delle strade il cui stato risulta ben evidenziato nella perizia tecnica approvata dalla giunta comunale insieme con il quadro economico degli interventi che dovranno essere eseguiti con l’accortezza di non danneggiare i sottoservizi preesistenti. Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in quarantacinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

GbL