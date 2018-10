De Magistris a Scafati, un incontro sul futuro della città Carotenuto: Un confronto importante per gettare le basi amministrative a pochi mesi dalle elezioni

«Con Luigi de Magistris un dibattito importante sul futuro della nostra città, che ha bisogno di un nuovo inizio dopo lo scioglimento per camorra». Sarà proprio il sindaco di Napoli l’ospite principale dell’evento organizzato dal gruppo politico Scafati Arancione, e previsto per martedì 30 ottobre alle 18.30 nella sala convegni della parrocchia “San Francesco di Paola”. Il confronto si intitolerà “Governare tra camorra e problemi finanziari. Quale futuro?”. Un appuntamento, come spiega Francesco Carotenuto, che metterà al centro inevitabilmente il contesto politico e amministrativo della città di Scafati, a pochi mesi dalle prime elezioni comunali successive allo scioglimento dell’Ente di Palazzo Mayer per infiltrazioni malavitose.

«Il sindaco de Magistris – spiega Carotenuto – verrà a farci visita per portare la sua esperienza di amministratore ed ex magistrato nell’ambito politico e della lotta alla malavita organizzata, che vive quotidianamente alla guida di una realtà importante come quella di Napoli. L’evento vuole essere un momento di riflessione e un contributo da condividere per comprendere come ripartire nella nostra città. Con il commissariamento per camorra, Scafati ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia. E’ arrivato però il momento di guardare al futuro e, seppure tra mille difficoltà, tracciare un percorso per tornare a governare nella legalità». Oltre a Luigi de Magistris, sarà presente anche Massimiliano Bencardino, professore di geopolitica e pianificazione territoriale dell’Università degli Studi di Salerno. A moderare l’incontro, il professor Giuseppe Foscari, docente di storia moderna all’ateneo salernitano. «Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi – conclude Carotenuto – per iniziare a ragionare con noi sulla Scafati che verrà».

S.B.