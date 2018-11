Cava: seminari e dibattiti sulla genitorialità "Aiutiamo i nostri figli a diventare grandi..."

Il Piano di Zona S2 informa che a partire da giovedì 8 novembre prossimo, presso l’Istituto Comprensivo Carducci Trezza di Cava de’Tirreni, sarà avviato un ciclo di seminari e dibattiti, finalizzato a migliorare la genitorialità e le relazioni familiari, intitolato: “Aiutiamo i nostri figli a diventare grandi…”

Gli incontri sono tenuti dal Centro Servizi per la Famiglia del Piano di Zona S2 e sono strutturati in una serie di giornate di confronto-dibattito dedicate ai diversi ordini di scuola per affrontare problematiche specifiche di ciascuna fascia d’età.

Gli appuntamenti si svolgeranno nell’Aula Magna della sede centrale alle ore 17.30. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 8 novembre.

S.B.