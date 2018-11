Finanziati lavori per adeguamento stradale ad Ogliastro Marina In arrivo 600.000 euro

L’Amministrazione di Castellabate, guidata dal Sindaco Costabile Spinelli, ha avviato una serie di attività di progettazione in materia di lavori pubblici ammissibili a finanziamento.

Tra questi, con decreto numero 29 del 12 novembre 2018, la Giunta Regionale della Campania ha concesso il finanziamento del progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale n. 70/B nella frazione Ogliastro Marina.

Il progetto esecutivo, approvato con Delibera di Giunta n. 196 del 27/10/2017, prevede un costo per la realizzazione dell’intervento di € 600.000. I lavori verranno effettuati in due tratti per congiungersi ai marciapiedi già presenti nell’area: il primo dall’intersezione con il borgo storico di Ogliastro e il secondo nell’ingresso con la ex SS 267.

Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli in merito all’ammissione a finanziamento: «Il lavoro di progettazione inizia a dare i sui frutti e ci auspichiamo che a questo risultato si possano aggiungere, con gli stessi esiti positivi, il maggior numero di progetti presentati a bandi regionali e comunitari - e aggiunge - L’intervento in questione verrà effettuato su una delle vie costiere più belle del territorio che rappresenta il percorso più comodo per raggiungere Ogliastro e la nota Punta Licosa e sicuramente incentiverà il trekking tra i belvederi e le piazzole panoramiche già presenti lungo la strada». Foto dal Web.

Redazione Sa