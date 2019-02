"Contrastare la piaga degli abusivi nel settore turistico" L'iniziativa a Villa Rufolo: nel sito oltre 261mila visitatori, incassi da 1,7 milioni di euro

Stop agli abusivi del turismo. La direzione di Villa Rufolo a Ravello han ospitato l’incontro degli operatori del settore, nel tradizionale appuntamento annuale in programma a Ravello. Sotto la lente d’ingrandimento quella che è stata definita una vera e propria piaga non solo per la Costiera Amalfitana, ma per tutto il turismo. A fare gli onori di casa il segretario generale della Fondazione Ravello Ermanno Guerra.

Presente una nutrita delegazione di guide turistiche autorizzate dalla Regione Campania, per discutere – fra le altre cose – anche della ricerca presentata dall’Università degli studi di Salerno che diventerà un libro sulla storia di Villa Rufolo. Il sito di Ravello si conferma tra le mete più gettonate della Campania. Nel 2018 infatti oltre 261mila visitatori sono entrati a visitare la struttura, per un incasso di 1 milione e 700mila euro.

Al centro del confronto, però, anche il problema degli abusivi. Una concorrenza sleale per il personale qualificato e gli operatori in regola che mina anche l’immagine della “Divina”. Di qui la richiesta di una sempre più attenta opera di contrasto al fenomeno e di tutela della legalità.

Redazione Salerno