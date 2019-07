Prefabbricati di Cava, avviati gli interventi di bonifica Comune al lavoro per la pulizia e lo sgombero dei rifiuti

Iniziata la bonifica del campo prefabbricati di Pregiato. Da qualche giorno sono in corso i lavori di pulizia e sgombero dei rifiuti, successivamente si procederà alla bonifica dall'amianto dei containers e infine alla completa eliminazione di tutte le baracche. Sono in corso anche i lavori di pavimentazione ed abbattimento delle barriere architettoniche su importanti strade della nostra città come via Gaudio Maiori, e proseguiranno con via Arti e Mestieri, parte di via Matteo della Corte, la parte iniziale di via Castaldi, viale Riccardo Romano, via Acqua della Quercia, via Bagnara. In fase di sistemazione anche la pavimentazione in basolato di piazza San Francesco.

Intanto, proseguono i lavori per la realizzazione della nuova piazza al posto dell'ex palestra Parisi e la riqualificazione dello storico ex asilo di mendicità in località San Lorenzo che diventerà un centro culturale e di servizi.

"Abbiamo approntato un articolato programma di interventi di manutenzione delle strade - afferma l'assessore Nunzio Senatore - e rimetteremo in sesto quanto dissestato anche da un inverno particolarmente piovoso. Siamo intervenendo secondo, ovviamente, una priorità dettata dalla criticità dei luoghi, sia al centro come nelle frazioni,. Anche per quanto riguarda il verde pubblico abbiamo rafforzato il personale e siamo in piena operatività per sistemare ville, parchi, aiuole. Voglio specificare però che molte sono anche le strade dove la competenza è provinciali o dove incide la vegetazione di fondi privati ai quali stiamo intimando la pulizia", conclude l'esponente della giunta metelliana.