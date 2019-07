Eboli, arrivano i fondi per la messa in sicurezza delle scuole Il ministero dell'istruzione approva il piano presentato dal comune: quattro istituti interessati

Grande risultato per il comune di Eboli che ottiene oltre 700.000 euro di contributi riconosciuti per la progettazione della messa in sicurezza degli edifici scolastici.

«Continuiamo a garantire risorse alla città per dare sempre più sicurezza alle scuole, agli alunni, alle famiglie ed agli operatori scolastici - commenta il sindaco, Massimo Cariello - La somma tra gli indirizzi dell’ Amministrazione, l’impegno dell’assessorato a Patrimonio ed Opere Pubbliche ed il lavoro degli uffici rende Eboli capace di ottenere contributi e finanziamenti che servono per la crescita della città e della sua sicurezza. Proseguiamo su questa strada per garantire al nostro territorio sempre maggiore attenzione e capacità di investimenti».

Quattro le scuole interessate alla messa in sicurezza nel programma del comune di Eboli, approvato dal ministero dell'istruzione: la Giacinto Romano, il Plesso Molinello, la Matteo Ripa e la Vincenzo Giudice.

“Verificare che Eboli risulta il Comune in provincia di Salerno ad avere attratto i maggiori contributi ci dice che la strada della programmazione attenta per la città è la direzione giusta per garantire ad Eboli sicurezza, opere e lavoro. E’ anche una risposta a chi si affanna ogni giorno alla ricerca di polemiche, mentre l’Amministrazione comunale programma, opera e garantisce il futuro del territorio. Il tutto grazie ad una squadra che parte dall’Amministrazione e coinvolge gli uffici comunali, che ancora una volta hanno garantito atti e provvedimenti utili per dare ad Eboli nuove risorse» dichiara il vicesindaco con delega a patrimonio ed opere pubbliche, Cosimo Pio Di Benedetto.

Ora l’impegno del comune è tutto sulla progettazione per la sismicità degli edifici. Eboli è già stata ammessa al programma regionale triennale ed in lista per i fondi 2020, una volta pronti i progetti esecutivi cantierabili si aprirà una nuova finestra di finanziamenti per le scuole ebolitane.