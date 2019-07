Viabilità: quasi ultimati i lavori a Buccino Potenziamento della rete idrica a servizio del nucleo industriale del comune

Quasi completati i “lavori di potenziamento della rete idrica a servizio del nucleo industriale del comune di Buccino”. L’intervento, il cui costo complessivo ammonta ad 450mila euro è stato finanziato nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Salerno, stipulato in data 06 settembre 2000, ed autorizzato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

“Il progetto - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - prevedeva due interventi: il primo in zona Asi, con la realizzazione di una nuova rete idrica di lunghezza pari a circa 2.100,00 m ed il rifacimento della pavimentazione stradale; il secondo, in via Petrosa, consisteva, invece, nella messa in sicurezza di un tratto di circa 50 m mediante una gabbionata e la risagomatura del tratto stradale.

In sinergia con il Consorzio Asi (Area Sviluppo Industriale) Salerno e con il Cgs (Consorzio Gestione Servizi) Salerno, la Provincia sta provvedendo a mettere in sicurezza la viabilità che, nella zona Asi del comune di Buccino, è interessata da un notevole traffico pesante, vista la presenza di numerose aziende importanti.

Si sta, inoltre, provvedendo al completamento della messa in sicurezza di via Petrosa, sempre nel comune di Buccino, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale (fresatura e bitumatura) e con l'installazione delle barriere di sicurezza.

I lavori sono curati dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità.”