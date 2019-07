Calo di iscrizioni alle scuole di Buccino: rischio chiusura Ben 5 istituti non raggiungono i 600 studenti, il gruppo Potere al popolo decide di intervenire

Continua il drastico calo di iscritti alle scuole dei piccoli comuni dei territori salernitani. Questa volta tocca a Buccino che vede il suo liceo scientifico e linguistico “Assteas” in pericolo di chiusura.

Dal 2011, a causa di questo spaventoso calo, il territorio ha registrato il numero di soli 569 iscritti per ben cinque scuole: il liceo linguistico, lo scientifico, l’istituto tecnico di San Gregorio Magno, l’Itis e l’Ipia di Oliveto Citra. Si formano sempre meno classi, ci sono sempre meno insegnanti e la conseguente perdita della presidenza e del segretario. Scompaiono altri posti di lavoro e si riducono drasticamente le opportunità formative mentre aumenta il carico di responsabilità su un unico dirigente scolastico posto a decine di km di distanza, con conseguente calo di qualità dei servizi.

Il gruppo di Potere al Popolo ha deciso di intervenire e invitare l’intera comunità e i suoi militanti ad iscriversi tutti al liceo scientifico di Buccino, il prossimo 29 luglio per bloccare l’accorpamento degli istituti superiori e riportare l’attenzione sul fenomeno dello spopolamento delle aree interne.

In queste aree, la mancanza di servizi di istruzione sta devastando intere comunità frammentando la struttura dell’intero Paese, così come dichiarano i militanti del gruppo.

“A dieci anni dalla riforma Gelmini abbiamo avviato un’indagine conoscitiva su quali sono le macerie lasciate da questa legge che ha determinato anni di devastazione del sistema di istruzione pubblica, spezzando le gambe ad intere comunità in cui non esiste più vita” dichiara Davide Trezza coordinatore nazionale di Potere al Popolo.

“A differenza dei loro coetanei residenti in altre regioni d’Italia, i ragazzi di Buccino come spesso avviene per tutti coloro che nascono nei piccoli comuni, saranno obbligati a lasciare il proprio territorio di origine fin dalla scuola superiore se vorranno terminare gli studi, affrontando maggiori spese per raggiungere altre città. Dimensionamento e regionalizzazione dell’istruzione saranno il colpo mortale a tutto quello che la scuola ha rappresentato per il nostro territorio – commenta Fabio Perretta della Casa del popolo di Buccino - Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine della comunità di Buccino e delle aree limitrofe ad iscriversi al liceo di Buccino. L’appuntamento è lunedì 29 luglio, alle ore 10, all’ingresso dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Assteas” in via Pasteni. Potere al Popolo sa bene che il rischio di perdere l'autonomia viene da lontano. Questo succede, infatti, quando manca una visione di territorio e di paese, quando si sottovalutano gli effetti dello spopolamento, quando al posto di una programmazione strategica c’è l’improvvisazione” conclude Peretta.