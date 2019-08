A Vincenzo Dolce la cittadinanza onoraria di Montecorvino Il sindaco Chiola ha annunciato la volontà di conferire all'atleta salernitano il riconoscimento

Alessandro Chiola, sindaco di Montecorvino Pugliano, annuncia la volontà da parte dell’amministrazione comunale, di voler conferire la cittadinanza onoraria a Vincenzo Dolce, pallanuotista, medaglia d’oro ai mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Questa la lettera scritta dalla fascia tricolore indirizzata all'atleta salernitano:

“Carissimo Vincenzo, la recente vittoria della nazionale azzurra di pallanuoto ai campionati mondiali di Gwangju alla quale hai dato un contributo determinante inorgoglisce la nostra comunità che ha avuto l’onore di vederti nuotare nella locale piscina comunale negli anni in cui vivevi qui. Per questo emozionante risultato ed al fine di rinsaldare ed esaltare il legame esistente con la nostra città, ti comunico che è volontà di questa amministrazione conferirti la cittadinanza onoraria di Montecorvino Pugliano. La seduta di consiglio comunale per il conferimento di questo riconoscimento, si terrà nel prossimo mese di settembre e potremmo concordare insieme la data della cerimonia per proclamarti cittadino onorario di Montecorvino Pugliano. Certo che questa iniziativa che manifesta l’apprezzamento di tutta la comunità, incontri il tuo favore, ti esprimo i miei più vivi complimenti per la brillante vittoria e ti auguro uno splendente percorso sportivo", conclude il primo cittadino.

Tante soddisfazioni e riconoscimenti per l'atleta salernitano che per circa un decennio ha mosso le sue prime bracciate proprio nella piscina comunale di Montecorvino Pugliano.