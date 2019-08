Olevano invasa dai topi: "Si intervenga subito" Polemiche da parte dei residenti, i consiglieri chiedono un trattamento di derattizzazione urgente

E' emergenza topi nella città di Olevano. Polemiche e richieste di intervento da parte dei residenti che hanno visto crescere sempre di più la presenza di ratti tra le vie del territorio comunale. Il problema, che con il gran caldo della stagione estiva è notevolmente peggiorato, desta preoccupazione e disagi, per non parlare della minaccia a livello igienico sanitario che non può essere sottovalutata.

Ad intervenire i consiglieri comunali Michele Ciliberti, Giuseppina Pastorino e Giuseppina Fierro che si fanno portavoce delle lamentele e segnalazioni dei residenti e chiedono di “intervenire con estrema urgenza a tutela della salute e della incolumità fisica dei cittadini”.

L'appello al sindaco Michele Volzone e all'amministrazione comunale è quello di attivare un trattamento di derattizzazione “urgente e straordinario su tutto il territorio comunale, teso all’efficace superamento di questa problematica, che non pochi disagi sta producendo alla cittadinanza tutta”.