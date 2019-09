Liceo di Sapri nel piano triennale di edilizia scolastica "La Provincia continua la sua attività a sostegno dei territori"

Con Decreto Dirigenziale n. 15 del 28/06/2019 la Regione Campania approva il proprio Piano Triennale di Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) 2018-2020, andando a individuare le proposte progettuali da ammettere a finanziamento per l’annualità 2019.

“La Provincia di Salerno - dichiara il Presidente, Michele Strianese - è stata inserita nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) 2018-2020 della Regione Campania, per l’annualità 2019, con il progetto di ampliamento del plesso scolastico del Liceo Carlo Pisacane di via Gaetani di Sapri. Il costo dell’intervento e quindi il finanziamento richiesto è di € 4.170.106.04.

Ovviamente una volta individuate le proposte progettuali da ammettere a finanziamento la Regione invia il relativo aggiornamento 2019 del PTES (Piano Triennale di Edilizia Scolastica) al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, il quale si pronuncia sull’effettivo finanziamento.

Aspettiamo dunque questo ultimo step ringraziando intanto la Regione Campania, in particolare il suo Presidente On. Vincenzo De Luca, per l’attenta attività di programmazione con cui segue i nostri territori, quindi in questo caso, per il sostegno alla progettazione in materia di edilizia scolastica della Provincia di Salerno, coordinata dal settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del Consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Sagarese Antonio.

La Provincia di Salerno continua la sua attività a sostegno dei territori. La tutela del diritto allo studio e del diritto alla sicurezza per i nostri giovani, in particolare, sono per noi attività prioritarie.”