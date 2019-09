A Positano, gli scooter dei carabinieri ad emissione zero Ecco i nuovi motocicli per i militari dell'arma, attenti al cittadino e all'ambiente

Un chiaro segnale di attenzione all'ambiente ed al territorio. Arrivano, per l'arma dei carabinieri del comando di Positano, le nuove vespe elettriche ad emissione zero. L'adozione dei nuovi motocicli è stata ampiamente supportata ed elogiata da turisti e residenti presenti sul posto.

Le nuove vespe risultano essere agili e scattanti tanto da consentire di spostarsi rapidamente tra le curve della costiera e di raggiungere luoghi pedonali, non altrimenti accessibili con altri tipi di mezzi. A beneficiarne non è solo l'ambiente ma anche il rapporto con il cittadino che che riesce, così, a sentirsi sicuro in ogni luogo, grazie agli interventi mirati e aderenti al territorio dei militari dell'arma.