Operaio al lavoro senza elmetto per interventi del comune La rabbia di Vicinanza della Cisal provinciale: “Verificare subito quanto accaduto"

"Pochi giorni fa si è celebrata la giornata contro le morti sul lavoro. Ho sentito tanti politici locali pontificare sul tema. Poi, passata la manifestazione, ti trovi un operaio intento a lavorare senza elmetto protettivo e a diversi metri d'altezza per interventi commissionati dal Comune di Scafati. Tutto questo è mortificante".

Così Gigi Vicinanza, sindacalista provinciale della Cisal, interviene sulle opere commissionate dall'Ente per lavori di restyling in piazzale Aldo Moro. "Certamente il Comune non può controllare come le aziende fanno lavorare i propri lavoratori, ma credo sia giusto, da parte del sindaco Cristoforo Salvati, chiedere spiegazioni su quanto visto stamattina in pieno centro a Scafati". Per Vicinanza l'Ente deve valutare fino a decidere sulla revoca del contratto alla ditta impegnata negli interventi. "Quella politica che si indigna per le morti bianche non può accettare tutto questo. In una città come Scafati, il cui consiglio comunale è stato sciolto per camorra, va dato un segnale di legalità immediato".