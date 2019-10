Comune di Baronissi: assunti 2 vigili urbani e 5 disoccupati Da domani entreranno in servizio i nuovi dipendenti

Prenderanno servizio da domani i due nuovi agenti di Polizia Municipale assunti dal comune di Baronissi a tempo determinato, questa mattina la firma del contratto. Si dedicheranno al controllo del territorio, al corretto conferimento dei rifiuti e al rispetto del piano traffico e soste. Da oggi sono entrati in servizio anche cinque disoccupati assunti con le borse lavoro, tutti vincitori di bando pubblico, che svolgeranno per sei mesi lavori socialmente utili.

“E’ un concreto sostegno al reddito alle persone che hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - tramite un’esperienza lavorativa retribuita nell’ambito di lavori utili all’interno del Comune. Il progetto delle borse lavoro è un’idea che rivendichiamo con orgoglio e che prosegue quel solco già tracciato nella precedente consiliatura con i voucher. L’obiettivo, come sempre, è quello di creare opportunità di lavoro, per quante più persone possibili, per realizzare opere di pubblica utilità. Si tratta di concittadini in difficoltà a causa della crisi e della mancanza di lavoro, che oggi riescono a respirare un po’ grazie a questa nostra iniziativa”.

“Continuiamo, con i fatti, a dare risposte concrete ai cittadini – fa eco l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone - in contrapposizione ad un modello di ‘assistenza passiva’ a Baronissi stiamo proponendo interventi che migliorano i livelli occupazionali dei cittadini socialmente più fragili”.