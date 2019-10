Chiusa un'officina abusiva: intervento della Guardia Costiera Sequestrato il capannone e multato il proprietario per 5 mila euro

Aveva aperto un’officina abusiva per riparare le auto a Sapri ma è stato scoperto dagli uomini dell’ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Palinuro e di Sapri. I militari questa mattina hanno eseguito alcuni controlli sul territorio e individuato l’autofficina non iscritta all’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, come previsto dalla legge.

Nella struttura abusiva sono state ritrovate numerose attrezzature, tra cui carrelli per attrezzi, un bancone da lavoro, trapani, utensili vari per lavori meccanici e numerosi pezzi di ricambio per le automobili.

All’interno del capannone erano, inoltre, presenti autovetture e una barca, tutti in attesa o in corso di interventi di riparazione.Tutti gli attrezzi sono stati sequestrati e confiscati, inoltre il proprietario dovrà pagare ben 5 mila euro di multa.

Sono ancora in corso gli accertamenti sulla parte strettamente ambientale e della gestione dei rifiuti presenti nel capannone.