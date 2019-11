Allagamenti a Scafati, Salvati: "Subito gli interventi" Sarà convocato il Centro Operativo Comunale in caso di allerta meteo gialla

Emergenza allagamenti a Scafati dopo le incessanti piogge che hanno interessato tutto il territorio salernitano. Il primo cittadino, Cristoforo Salvati ha annunciato questa mattina che sarà convocato il Centro Operativo Comunale (COC): "Come amministrazione comunale abbiamo previsto il COC che vede interessati polizia municipale, protezione civile, consorzio di bonifica e asl e che, in caso di allerta meteo gialla, sarà convocato per le vie brevi, mentre in caso di allerta meteo arancione, sarà convocato d’urgenza affinché gli organi coinvolti intervengano tempestivamente sul territorio.

Ma non basta - ha aggiunto Salvati - Ieri mattina, nella mia stanza, al Comune, con il sindaco di San Marzano sul Sarno, Cosimo Annunziata, abbiamo incontrato i rappresentanti del Genio civile e del Consorzio di bonifica per discutere dei numerosi disagi che tutta la popolazione dell'Agro, ed in particolar modo i cittadini dei due comuni attraversati dal fiume Sarno, da Scafati a San Marzano sul Sarno, hanno sempre subito e continuano a subire ogni qualvolta si scatena il maltempo.

L'obiettivo è unire le forze, fare rete ed affrontare in maniera sinergica la questione, accelerando i tempi per mettere in atto, con l'aiuto di tutti gli enti e le autorità competenti, azioni concrete che mirino a diminuire i disagi, soprattutto ai danni delle attività commerciali, delle colture agricole e, ovviamente, delle abitazioni dei cittadini. Purtroppo ad oggi la Regione non ha ancora dato un riscontro alla richiesta di incontro avanzata da tutti i sindaci del comprensorio. Abbiamo bisogno di passare all'azione, e in fretta. Bisogna risolvere il problema a monte. Andremo avanti e pretenderemo che chi ha competenze per intervenire, lo faccia, ascoltando noi sindaci ed i nostri territori".