Albero si stacca dal costone: chiusa la strada a Cetara Traffico in tilt e lunghe code di auto si sono create a causa della caduta

Lunghe code e traffico intenso questa mattina in costiera amalfitana a causa di un albero che, spezzandosi, è caduto rovinosamente sull’asfalto, invadendo la carreggiata. Il blocco veicolare è avvenuto sulla strada statale 163 a Cetara formando un serpentone di automobili in entrambe le direzioni di marcia.

Il tronco, che si è staccato dal costone roccioso, è stato rimosso dai vigili del fuoco che lo hanno sollevato e spostato, mettendo in sicurezza l’intera area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i volontari della Protezione Civile che hanno provveduto a veicolare il flusso del traffico.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, in quel momento infatti non passavano automobilisti o persone. Soltanto tanti disagi si sono registrati a causa delle lunghe code che si sono formate nel tratto costiero chiuso per alcune ore.