Scafati, Ztl sul Corso durante il periodo natalizio La proposta dell'ACSC: "Lo scopo è quello di rianimare il commercio almeno nei giorni di festa"

Ztl sul corso principale di Scafati durante il periodo natalizio, questa la proposta lanciata dall' ACSC, l'associazione scafatese di commercianti guidata da Vincenzo D'aragona. Un'idea nata nel corso degli ultimi incontri tra l'unione e l'amministrazione comunale, volta proprio a favorire il commercio e lo shopping durante il periodo natalizio, momento clou per l'economia degli esercenti.

“Negli incontri con il Comune di Scafati abbiamo studiato insieme un programma per il Natale – afferma D’Aragona – Ogni associazione ha il suo calendario e le sue proposte. La nostra è una Ztl per quanto riguarda il corso principale. Lo scopo è quello di rianimare il commercio scafatese almeno nei giorni di festa e nei fine settimana”.

La zona a traffico limitato, puntualizza il presidente dell’Acsc, verrebbe messa in atto in date prestabilite l’amministrazione, momenti nevralgici delle festività natalizie e, quindi, dei visitatori e residenti in strada: “Noi abbiamo chiesto che venga attuata il 22 e il 31 dicembre con animazioni e attrazioni in strada – spiega – Vogliamo che le nostre famiglie e i nostri bambini possano camminare tranquillamente per i negozi, divertirsi e fare shopping. Il Comune metterebbe inoltre a disposizione delle aree parcheggio per ampliare la possibilità di sostare nei pressi del centro e godersi la passeggiata”.