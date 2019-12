Potenziato trasporto pubblico: nuove corse a Pellezzano Inoltrato l'accoglimento da parte di BusItalia al comune

Potenziato il trasporto pubblico a Pellezzano. Questa mattina Busitalia Campania ha inoltrato al comune l’accoglimento della richiesta dell’Ente di incrementare le corse delle linee su gomma che attraversano il territorio. Nello specifico, saranno introdotte le seguenti corse supplementari:

linea n.57 Coperchia – Cologna – Università – M.S.Severino: dal 7 Gennaio 3 nuove corse con partenza 09:30, 12:25 e 14:30 che si aggiungono alle 3 precedentemente introdotte.

Pertanto, i nuovi orari sono: 07:25, 09:30, 10:25, 12:30, 14:30 e 15:25.

Linea n.57 M.S.Severino – Universitá – Cologna – Coperchia: dal 7 Gennaio 3 nuove corse con partenza 08:30, 11:30 e 13:30.

I nuovi orari sono: 08:30, 09:30, 11:30, 13:30, 14:30 e 18:30. Linea n.22 Coperchia – Salerno: Busitalia ha accolto la richiesta dell’Ente di istituire una ulteriore corsa BIS per studenti, con partenza da Coperchia, tra le ore 07:20 e le ore 07:45. Il servizio partirà quando verrà completata l’ulteriore fornitura di nuovi autobus da parte della Regione Campania, fissata entro fine dicembre.

“Si tratta di interventi importanti per i cittadini di Pellezzano, grazie ai quali verrà potenziata la mobilità da e per il nostro Comune. I risvolti non potranno che essere positivi. Un grazie al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, ed al consigliere regionale e presidente della IV commissione Luca Cascone per la disponibilità che sin da subito hanno mostrato nell’accogliere la nostra richiesta” precisa il sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

“Con queste ulteriori 6 nuove corse da e per l’Università, e l’ulteriore corsa bis per studenti da Coperchia, non appena Busitalia avrà mezzi disponibili, continuiamo l’importante programma di potenziamento del trasporto pubblico locale nel nostro comune” – chiosa il consigliere comunale delegato ai trasporti Ivan Facenda – “ In meno di un anno mezzo, abbiamo ottenuto 14 nuove corse per il nostro Comune relativamente alle linee n. 10, 22 e 57, e 2 prolungamenti di percorso (bis studenti fino a Via dei Mille a Salerno e partenza bis studenti anticipata a Capriglia). Si tratta di un cambiamento radicale della nostra mobilità. Più trasporti significa maggiore qualità nella vita delle nostre famiglie. Per questo, voglio ringraziare il consigliere Luca Cascone per la costante disponibilità, e Busitalia Campania”.