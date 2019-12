"Scafati è senza sindaco": affondo del Pd contro Salvati Grimaldi: "Inaugurate le festività natalizie manco fosse la torre Eiffel..."

"Il sindaco ha presentato il programma per le festività natalizie (per il quale vanno ringraziate soprattutto comunità parrocchiali e associazioni di volontariato) con un''enfasi probabilmente pari a quella con la quale Eiffel inaugurò la la celeberrima torre...". E' l'affondo con il quale il capogruppo Democratici e progressisti, nonché segretario cittadino del Pd Michele Grimaldi, va all'attaccp della fascia tricolore dell'agro.

"Scafati ha bisogno di braccia, volontà e fiducia, ha detto il nostro sindaco, con un profluvio di "#" che segnala una pericolosa incontinenza di hashtag. In realtà, a parte la poesia, Scafati avrebbe bisogno di strade pulite, pubblica illuminazione e lavori pubblici ordinati e sicuri - accusa l'esponente di centrosinistra -. Volendo poi, di una adeguata programmazione, di competenze tecniche e della dovuta trasparenza amministrativa. Insomma, consigliamo al sindaco di dismettere la lettura dei "Dolori del giovane Werther", e di iniziare ad occuparsi di quello per cui è stato eletto: la città. Ecco, per dirla in breve: Scafati avrebbe appunto bisogno di un sindaco", l'atto d'accusa di Michele Grimaldi.