Corso per ispettori ambientali al comune di Pellezzano A partecipare saranno 28 aspiranti guardie ambientali

Con apposita determina comunale n. 716 del 4 dicembre 2019 è stato istituito un corso di formazione di 20 ore propedeutico al riconoscimento della qualifica di ispettori ambientali volontari da impiegare sul territorio del comune di Pellezzano.

A partecipare saranno 28 aspiranti guardie ambientali tra giovani e adulti. Le lezioni si svolgeranno presso la Casa Comunale, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nel mese di dicembre e nei seguenti giorni: martedì 10 – mercoledì 11 – giovedì 19 – venerdì 20. Diversamente sabato 21 dicembre si terranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20% del totale delle ore del corso. Durante il corso saranno distribuiti sussidi didattici e dispense per facilitare l’apprendimento delle nozioni basilari.

Il programma prevede l’insegnamento dei seguenti argomenti:

la figura ed i compiti dell’ispettore volontario ambientale;

la normativa in materia ambientale, in particolare il T.U.A., il sistema di raccolta differenziata comunale, le ordinanze sindacali in materia di rifiuti, la codificazione dei rifiuti;

gli illeciti amministrativi in materia ambientale;

il procedimento sanzionatorio amministrativo

“Il nostro territorio – dichiara il sindaco Francesco Morra – necessita di figure qualificate quali le guardie ambientali per contrastare i reati che rischiano di deturpare l’ambiente al fine di arrestare le azioni illecite che vengono compiute da soggetti che agiscono in maniera indiscriminata senza alcun rispetto nei confronti del territorio e dei cittadini che vi risiedono”.