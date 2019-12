Riapre la strada a Cetara dopo la caduta dell'albero Conclusi i lavori di messa in sicurezza, da domani l'arteria sarà regolarmente percorribile

Riapre la strada statale 163 amalfitana, nel centro abitato di Cetara, dove lo scorso 28 novembre, era caduto un albero che spezzandosi aveva portato con se pietre e detriti dal costone roccioso, invadendo la carreggiata e bloccando entrambi i sensi di marcia.

Si sono conclusi, quindi, i lavori di bonifica dopo sette giorni in cui gli operai hanno messo in sicurezza la parete e hanno tagliato via la vegetazione, eliminando ogni ostacolo in bilico che potesse presentare pericoli per il passaggio di automobilisti e di persone.

L’ultimo passo sarà quello di procedere al fissaggio delle reti paramassi per la definitiva messa in sicurezza del costone roccioso. Quest’utlima fase, però, è prevista dopo le festività natalizie.

Intanto da domani venerdì 13 dicembre, si tornerà a transitare regolarmente sull’arteria, dopo il collaudo delle condizioni di sicurezza saranno rimossi anche i semafori.