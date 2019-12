Frecciarossa in Cilento, si conferma anche nel 2020 Investimento di due milioni di euro da parte della Regione Campania

Si conferma anche per il 2020 il Frecciarossa in Cilento. Con l’accordo tra Regione Campania e Trenitalia viene assicurata la linea veloce Milano-Sapri da aprile ad ottobre per il 2020 per un investimento pari a due milioni di euro. Il treno arriva in Cilento dal venerdì alla domenica con due viaggi giornalieri che fermano ad Agropoli, Vallo della Lucania e Palinuro-Camerota.

Le novità non finiscono qui, infatti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha stabilito, inoltre, che i treni ad alta velocità che provengono dal nord non pagheranno il pedaggio per raggiungere l’area a sud di Salerno. Novità importante per il territorio che potrebbe estendersi anche ad altre compagnie di trasporto pubblico.