Ospedale Scafati: diventi polo per broncologia e pneumologia L'annuncio del governatore De Luca. Il sindaco Salvati: seguire le necessità della comunità

Fare dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati un polo meridionale specializzato in broncologia e pneumologia. La promessa arriva direttamente dal governatore Vincenzo De Luca che parla di un investimento della regione Campania di ben 5 milioni e 800mila euro, nell'ambito dei finanziamenti per l'edilizia ospedaliera.

"La cosa importante – ha precisato De Luca – è, non solo che abbiamo aperto il posto di primo soccorso, ma che faremo nell'ospedale di Scafati anche un polo meridionale per broncologia e pneumologia. A Scafati avevamo un'eccellenza assoluta in questo campo, questo diventerà il polo regionale, ma sarà uno dei due o tre poli nazionali più avanzati e specializzati in questo campo e sarà un motivo di eccellenza per l'ospedale Scarlato".

Un intervento studiato per ridare nuova dignità al territorio, come precisa anche il sindaco del comune salernitano Cristoforo Salvati: “ è l'opportunità per avere un'identità specifica, dopo che i politici in passato pensavano di fare solo ospedali in casa propria, era questa l'unica preoccupazione. Dobbiamo guardare ora a una logica diversa, capire i bisogni della comunità, specializzare ogni ospedale del nostro territorio che deve avere una sua peculiarità” ha concluso poi il primo cittadino di Scafati.