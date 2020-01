Lumini davanti ai negozi: la protesta dei commercianti Multe ai clienti, negozianti accusano l'amministrazione: Scafati deve tornare a splendere

Fioccano le multe per divieto di sosta nei confronti dei clienti delle attività commerciali di Scafati, scoppia la rivolta degli esercenti. I commercianti del gruppo Ascs Scafati Cresce, in segno di protesta nei confronti dell’amministrazione comunale, hanno deciso di intraprendere una singolare iniziativa. Dinanzi ad ogni esercizio, ogni sera, verrà esposto un lumino acceso, per lanciare un messaggio tanto semplice quanto duro: «State uccidendo il commercio».

Una presa di posizione motivata – fanno sapere i commercianti - dalla necessità di smuovere le acque, contro una politica ritenuta ingiusta e penalizzante, ad esempio per quanto riguarda la tolleranza zero verso i cittadini che lasciano i propri mezzi sulle strisce blu, multati dopo pochi minuti di sosta. «Ci siamo stufati – tuona il presidente dell’Acsc Scafati Cresce, Vincenzo D’Aragona – I nostri clienti parcheggiano per pochi minuti, magari solo per un acquisto al volo, come le sigarette e il pane, e si ritrovano sanzionati senza un minimo di tolleranza. Ormai la gente è all’esasperazione e lo stesso vale per noi. Ormai è tempo di rivolta: come se non bastasse il degrado l’immondizia per strada, questa pioggia di verbali è l’ennesima mazzata per l’economia locale. Per questo metteremo ogni sera un lumino acceso dinanzi ai nostri negozi. L’amministrazione comunale deve sapere che non ne possiamo più, e che in questo modo stanno uccidendo il commercio».

Poi l’ultimatum ai vertici di Palazzo Mayer: «E’ il momento di tornare a far splendere Scafati. Chiediamo al Comune la massima collaborazione, oppure andremo avanti con altre forme di protesta».