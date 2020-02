Gruppo Scafati Cresce: "Un assessore tecnico per il commercio" La proposta da parte dell'associazione dei negozianti della città al sindaco Salvati

"Un assessore tecnico per il commercio a Scafati. Via l'attuale delegato Alfonso Fantasia, bocciato da tempo dagli addetti ai lavori. Il nuovo esponente di giunta comunale devolverà il proprio compenso in beneficenza". Questa la proposta lanciata dal gruppo di commercianti "Scafati cresce", che ieri mattina si è riunito per fare il punto sulle iniziative da intraprendere nei prossimi giorni a tutela dell'intera categoria.

Domenica 16 febbraio è in programma un incontro tra il presidente Vincenzo D'Aragona e i suoi associati e la cittadinanza in piazza Vittorio Veneto alle 10.30 per analizzare il momento attuale vissuto dalla comunità.

"Non sarà una manifestazione, ma un semplice scambio di idee con chi ha a cuore le sorti di Scafati" ha dichiarato D'Aragona durante la conferenza convocata al ristorante "Il tormentone" insieme all'associato Domenico D'Aniello. "Chiediamo che i commercianti vengano messi in condizione di lavorare, a partire dell'istituzione di un piano parcheggi. Siamo contrari a centri commerciali o "strutture medie", come qualcuno le ha definite nei giorni scorsi. Dopo la rassegna invernale, saltata per motivi noti a tutti, non,c'è stata più collaborazione con l'amministrazione comunale. Noi vorremmo solo collaborare per il bene di tutti. Non siamo politicizzati ed ecco perché auspichiamo anche il ripristino della Consulta dei commercianti con il recupero dello Statuto originale" ha concluso il presindente dell'associazione.