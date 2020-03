Covid19: panchine "off limits" anche a Pontecagnano L'ironia del sindaco: "Il divano di casa è più comodo"

La “lotta alle panchine” continua anche nel comune di Pontecagnano. È l’ennesima misura messa in campo da diversi amministratori del comuni salernitani per fronteggiare l’emergenza sanitaria del coronavirus. Dopo che il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha dichiarato off limits le panchine delle città, sigillandole, di fatto, con nastri e transenne, lo stesso provvedimento è stato adottato anche dal primo cittadino di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara. Un provvedimento dal valore simbolico preso per evitare che le persone possano fare assembramento. Un divieto che serve ad tener lontana anche solo la tentazione di fermarsi in giro per strada.

E se non saranno i nastri e i sigilli comunali a dissuadere le persone, ci penserà il cartello affisso sulle panchine che, a chiare lettere, sottolinea l'invito a restare a casa: "E' severamente vietato sostare sulle panchine, il divano di casa è più comodo". Le violazioni, ricorda il sindaco, saranno perseguite con la segnalazione all'autorità giudiziaria punibile con l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro.