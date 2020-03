Coronavirus, dopo Sarno altre due vittime ad Agropoli e Pagani Strage senza fine: a perdere la vita un dipendente del tribunale di Salerno e una 79enne

Ancora vittime, il Covid-19 non lascia scampo e continua ad aggravare il bilancio in provincia di Salerno. Dopo Sarno, dove è spirato un uomo di 38 anni, il territorio piange altre due persone.

Agropoli a lutto per la scomparsa di un uomo che da circa due settimane era ricoverato all'ospedale "Cotugno" di Napoli. Era stato trasferito dal "San Luca" di Vallo della Lucania, ma i medici non hanno potuto fare nulla. L'uomo lavorava al tribunale di Salerno: è la seconda vittima nel comune cilentano.

Prima vittima invece a Pagani: in tarda mattinata ha smesso di battere il cuore di una donna di 79 anni, ricoverata all'ospedale "Scarlato" di Scafati. Come negli altri due casi di giornata, anche l'anziana era stata colpita da coronavirus. A Pagani, dove nei giorni scorsi l'unità di crisi della Regione ha paventato l'ipotesi di istituire una zona rossa se la situazione dovesse peggiorare, si registrano 12 persone positive al Covid-19, di cui 2 ricoverate in ospedale.